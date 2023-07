Mads Pedersen venceu a oitava etapa da Volta a França. O ciclista dinamarquês da Lidl-Treck superou o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ao sprint, impedindo-o de vencer pela quarta vez nesta edição do Tour.

O dia ficou marcado pelo abandono de Mark Cavendish, que já anunciou o fim da carreira. O britânico, que procurava uma vitória que lhe permitiria desempatar com o lendário Eddy Merckx no estatuto de ciclista com mais vitórias em etapas do Tour, foi vítima de uma queda ao 60 quilómetros da chegada a Limoges.

Os quilómetros finais da etapa também ficaram marcados por uma queda que envolveu, entre outros, o português Ruben Guerreiro (Movistar) e Simon Yates (UAE Team Emirates), que acabou por descer a sexto da geral após perder 47 segundos.

O camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) chegaram integrados no pelotão e mantiveram a distância de 25 segundos entre eles.

Neste domingo, o dia volta a ser propício a ataques entre os favoritos à geral, com subida duríssima ao Puy de Dôme a fechar a etapa.