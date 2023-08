A UAE Team Emirates confirmou que João Almeida e os gémeos Ivo e Rui Oliveira vão fazer parte da equipa que vai competir nesta edição da Volta a Espanha.

João Almeida, que foi terceiro classificado no Giro nesta temporada e vai participar pela segunda vez na Vuelta (foi 5.º em 2022), será um dos líderes da equipa, a par do prodígio espanhol Juan Ayuso, que terminou a Vuelta de 2022 no último lugar do pódio.

Recorde-se que os também portugueses Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro foram confirmados na Vuelta pela Movistar.

A edição de 2023 da Vuelta arranca no próximo sábado (26) e termina a 17 de setembro.

A composição da UAE Team Emirates para a Vuelta: