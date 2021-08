Rafa Majka foi o herói do dia na Vuelta e o primeiro na meta em El Barraco, terra de grandes trepadores, como Carlos Sastre.



O polaco de 31 anos andou 70 quilómetros escapado, deixou toda a concorrência para trás - incluindo Fabio Aru - e ganhou tempo a toda a gente. Subiu ao 18º lugar da geral, um lugar mais condizente com o seu valor.

No grupo de favoritos, nota para mais um dia de resistência exemplar do líder Odd Christian Eiking. Chegou no pelotão dos mais fortes, a 2m57s de Majka, e agarrou a camisola vermelha por, pelo menos, mais um dia.

Adam Yates, 8º na geral, foi o único dos mais fortes a conseguir ganhar alguns segundos a este grupo: 15.

Na geral, Eiking tem 54 segundos de vantagem sobre Guillaume Martin, 1m36s sobre Primoz Roglic, 2m11s sobre Enric Mas e 3m04s para Miguel Angel Lopez.

Nelson Oliveira chegou em 69º e Rui Oliveira foi o 100º do dia. Mais uma etapa discreta para os dois portugueses presentes na Vuelta.