Além da queda feia sofrida na Volta à Lombardia, Remco Evenepoel está a ser investigado pela UCI. A investigação foi aberta depois de se ver o diretor da Deceuninck-QuickStep, Davide Bramati, a retirar algo do bolso do ciclista.



O corredor belga, que continua no hospital, confessou que está a viver uma situação muito difícil. «Vou ser honesto: esta amanhã estive a chorar nos braços do meu pai. Senti-me uma m****. Estava a lutar pela minha vida no momento do acidente e a minha equipa estava a tentar fazer o que era melhor para mim», escreveu nas redes sociais.



Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

