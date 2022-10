O ciclista português Rúben Guerreiro assinou pelos espanhóis da Movistar até 2025.

A equipa espanhola confirmou a chegada do atleta de 28 anos, que se tinha despedido da EF Education–EasyPost ao fim de três temporadas.

Rúben Guerreiro, note-se, perdeu espaço com a chegada de Richard Caparaz à equipa norte-americana e vai agora ser colega de Nélson Oliveira na Movistar.

«É uma equipa que sempre admirei desde pequeno, das minhas favoritas, e ter a oportunidade de me juntar a ela deixa-me muito feliz e motivado. Quero confirmar as minhas qualidades como ciclista. Acho que ainda não atingi o máximo das minhas capacidades e acho que os próximos anos podem ser os melhores. Tenho grandes expectativas para estas próximas três temporadas e gostaria de tirar o melhor de mim como trepador. Espero poder lutar para fazer um bom geral num Giro d'Italia ou La Vuelta, duas das minhas corridas favoritas», disse o corredor de Pegões Velhos.

O ciclista português, campeão nacional de fundo em 2017, consolidou-se no pelotão internacional após as exibições na Volta a Itália de 2020, na qual se coroou rei da montanha e venceu uma etapa.

As prestações consistentes em grandes Voltas – foi 17.º na estreia na Vuelta (2019) e 18.º na primeira presença no Tour (2021) – e o triunfo no Mont Ventoux Dénivelé Challenge, em junho, em França, além de resultados de destaque esta temporada no Critério do Dauphiné (foi nono), na Volta a Burgos (sexto), na Volta a Alemanha (terceiro) ou na Flèche Wallone (sétimo), abriram-lhe as portas da Movistar.

Também nesta quarta-feira, os espanhóis oficializaram a contratação de Iván Romeo.