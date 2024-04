A quarta etapa do Tour dos Alpes ficou marcada por um incidente bastante grave (e ao mesmo tempo insólito) que envolveu Chris Harper e Ben O'Connor.

O ciclista australiano da «Team Jayco AlUla» foi o que ficou pior tratado, já que além de ter caído mal ainda bateu com a cabeça num poste que estava junto ao passeio. O vídeo impressiona pelo impacto da queda, mas também porque cerca de 15 segundos depois, Ben O'Connor caiu precisamente no mesmo local.

No entanto, o atleta da «Decathlon AG2R La Mondiale Team» conseguiu levantar-se e ainda fechou a etapa no «top-3», apenas atrás do compatriota Michael Storer e do britânico, Simon Carr.

Quanto à classificação geral deste Tour dos Alpes, Juan Pedro López (Lidl-Trek) tem 38 segundos de vantagem para O'Connor e 48 sobre o italiano Antonio Tiberi.