Benjamin Thomas (Cofidis) venceu a quinta etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Numa tirada de 178km, que ligou Génova a Lucca, registou-se o primeiro sucesso da fuga na edição deste ano, que confirmou a primeira vitória da carreira em Grandes Voltas, para o ciclista francês.

Michael Valgren (EF Education-EasyPost) e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) fecharam o pódio desta jornada.

Quanto à classificação geral, Tadej Pogacar mantém a liderança, com 46 segundos de vantagem para Geraint Thomas e 47 sobre Daniel Martínez.

Rui Oliveira, o único português em prova, terminou na 136.ª posição e está muito longe do esloveno, a mais de 44 minutos.

Segue-se a sexta etapa do «Giro», com 180km, entre Viareggio e Rapolano terme, com mais uma provável chegada ao sprint.