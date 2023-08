Rafael Reis foi o ciclista mais rápido a cumprir os 3,6 km do prólogo da 86.ª edição da Volta a Portugal e é o primeiro camisola amarela.

É a terceira vez consecutiva que o ciclista da Glassdrive-Q8-Anicolor vence o prólogo da prova, ele que desta vez cumpriu a distância em 3m58, dois segundos mais rápido do Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi) e mais três do que o companheiro de equipa e vencedor da edição do ano passado, Maurício Moreira.

Nesta quinta-feira, a primeira etapa liga Anadia a Ourém num total de 188,5 quilómetros, contando com três contagens de montanha categorizadas, no Buçaco (terceira categoria), Alburitel (quarta) e Fátima (quarta).