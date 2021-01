Miguel Marques-Pinto, presidente de mesa do Núcleo Litoral do Porto do PSD, denunciou no Facebook uma festa ilegal que decorreu no Porto, num bar ao lado da Câmara Municipal, onde dezenas de pessoas se juntaram numa sala fechada, sem máscara e sem distanciamento social.

Tudo aconteceu no Adega Sports Bar, no passado dia 8 de janeiro (sexta-feira), um dia em que se registaram os piores dados da pandemia de covid-19 em Portugal: foram batidos os recordes de mortes (118) e de novos casos (10.176).

No referido bar, o dirigente social democrata diz ter encontrado um primeiro piso, com paredes de vidro viradas para a rua, onde eram cumpridas as regras sociais. No segundo piso, «circulava-se sem máscara, fumava-se onde se queria, grupos de mais de 10 pessoas falavam sem medidas de precaução».

No terceiro piso, então sim, decorria uma festa «clandestina». «Vi mais de uma centena de pessoas e ninguém com mascara, ninguém com distanciamento físico», escreveu. Nas imagens pode ver-se vários jovens em contacto muito próximo e sem proteção, sendo que apenas uma mulher surge com uma máscara, mas colocada no pescoço.

Ora este vídeo, numa altura em que o país está a dias de voltar a fechar-se em confinamento geral, tem gerado muita indignação entre os portugueses nas redes sociais.