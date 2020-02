Qual é a dinâmica mais difícil de travar no FC Porto?

Bruno Lage não respondeu concretamente à pergunta, mas deixou elogios à dinâmica apresentada pela equipa de Sérgio Conceição e, em particular a Moussa Marega.

«Já vimos o Marega a jogar em várias posições. É um jogador fortíssimo, muito inteligente e muito forte a atacar a profundidade. Hoje olho para este FC Porto e vejo que há muitas soluções. Poderá ter um Corona a jogar como ala ou lateral, Marega em qualquer das posições da frente, em 4x3x3 ou em 4x4x2… É uma equipa que se consegue montar de diversas maneiras e sempre com enorme qualidade e dinâmica», disse o treinador do Benfica na antevisão ao clássico deste sábado.

Lage foi questionado ainda acerca da abordagem preferencial para o jogo do Dragão: mais à procura de ter bola ou de ferir o adversário em transições rápidas? «É estarmos preparados para tudo», defendeu, encontrando depois similaridades nas duas equipas, que disse terem capacidade para ser competentes nessas duas formas de construção de jogo.

«Quando olho para a minha equipa e para a do FC Porto, vejo equipas que se tiverem de ter bola, têm bola; que quando têm de sair mais longo, saem. Que se estiverem a defender mais baixo e tiverem espaço para atacar, transitam. Vejo uma equipa que sabe jogar nos vários momentos do jogo: quer a minha equipa quer a do FC Porto», destacou.

«Independentemente da classificação, acho que se encontrarão as duas melhores equipas neste momento em Portugal», disse ainda o treinador do Benfica.