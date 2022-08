O Sporting vai fazer uma participação disciplinar contra Pepe devido ao comportamento do internacional português para com Matheus Reis.

O anúncio foi feito na Sporting TV por Miguel Braga, diretor de comunicação dos leões, que considerou que o defesa do FC Porto insultou o jogador do Sporting.

Aos 38 minutos, após uma disputa de bola com Morita, na qual atingiu o médio japonês com a parte de trás da chuteira, Pepe discutiu com Matheus Reis, tendo o árbitro Nuno Almeida conseguido serenar rapidamente os ânimos.