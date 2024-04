Além da possibilidade de ser campeão no Dragão, o Sporting pode estar a caminho de atingir uma marca histórica na Liga e quebrar o recorde de pontos que pertence ao... FC Porto.



Na época 2021/22, os dragões estabeleceram uma nova pontuação máxima na Liga: 91 pontos. Foi nessa temporada que, de resto, um clube superou a barreira dos 90 pontos pela primeira vez no campeonato. Ora, os leões podem atingir os 92 pontos e superar a marca dos azuis e brancos. Como? Têm de vencer os quatro jogos que faltam para o fim da Liga.



Além da deslocação ao Dragão, a equipa de Ruben Amorim vai receber Portimonense e Desportivo de Chaves e visitar o António Coimbra da Mota, terreno do Estoril. Na teoria, o encontro mais difícil será mesmo o Clássico diante do vice-campeão nacional.



Um Clássico é sempre um Clássico, independentemente do momento das duas equipas, mas o FC Porto tem a possibilidade de bater o rival e de impedir que este lhe roube um recorde e conservar ou cimentar o terceiro lugar (depende do que o Sp. Braga fizer na Luz). Por outro lado, o Sporting pode até não sagrar-se campeão no Dragão (está dependente do resultado do Benfica-Sp. Braga), mas tem nas mãos a hipótese de manter a esperança de se tornar no campeão com o maior número de pontos de sempre.