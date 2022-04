O Sporting publicou indicações para os adeptos do clube que tenham a intenção de deslocar-se esta quinta-feira ao Estádio do Dragão para o jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal e, além das indicações habituais, aconselha aqueles que não forem para a bancada dos visitantes a não levarem adereços que os identifiquem com adeptos do clube de Alvalade.

«Os adeptos que tenham bilhetes para outros sectores que não a bancada visitante são aconselhados a não levar adereços relativos ao Sporting, tendo em conta que o FC Porto vai proibir a entrada alegando motivos de segurança», avisa o clube de Alvalade.

Na mesma nota, o Sporting explica que o «ponto de encontro» dos adeptos do Sporting no Porto será no Parque STCP Bomjóia. «Os Sportinguistas devem estar no Parque STCP Bonjóia às 18h15, com a saída para o Estádio do Dragão a acontecer às 18h30. Quem chegar posteriormente vai ter de fazer o percurso por meios próprios. O Parque STCP Bonjóia vai ter zona de parqueamento de viaturas», lê-se no comunicado que indica ainda que o acesso à bancada destinada aos sportinguistas será feito pelas portas 19 e 20 do Estádio do Dragão.