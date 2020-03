Além das vendas, o Benfica gastou quase 13 milhões de euros nas contratações de Morato e Chiquinho.



Segundo o Relatório e Contas enviado à CMVM, as águias pagaram sete milhões e meio por 85 por cento do passe de Morato, verba essa que «engloba a aquisição dos referidos direitos e os encargos com serviços de intermediação». Por sua vez, o clube da Luz recrutou o médio português ao Moreirense a troco de 5,25 milhões de euros (já contando encargos com serviços de intermediação) pelo restante passe do jogador.



O Benfica informou ainda que blindou Jota com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros. O avançado de 20 anos prolongou o vínculo até 2024 em janeiro último e viu a SAD encarnada subir-lhe a cláusula de rescisão, anteriormente fixada nos 30 milhões de euros.

Internacional pelas camadas jovens de Portugal, Jota cumpriu todos os escalões de formação no Benfica, onde foi campeão nacional nos escalões de iniciados, juvenis e juniores.

Estreou-se pela equipa principal dos encarnados na época passada, frente ao Sertanense, ainda sob o comando de Rui Vitória, e em janeiro foi promovido definitivamente, já com Bruno Lage no comando técnico.



Refira-se que o Benfica já tinha revelado o valor das contratações de Weigl, Vinícius e RDT.





