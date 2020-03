A SAD do Benfica apresentou esta sexta-feira 104,2 milhões de euros de lucro no relatório e contas relativo ao primeiro semestre de 2019/2020.

Segundo o documento enviado para a CMVM, o Benfica apresenta os melhores resultados da história do futebol português.

Num comparativo com o período homólogo da época anterior, os encarnados apresentam mais 90 milhões de euros de lucro. Um resultado altamente positivo que se deve em grande medida à transferência de João Félix para o Atlético de Madrid, por 126 milhões de euros. Contabilizando os gastos da intermediação saída do internacional português gerou 108,2 milhões de euros em mais-valias.



Pela primeira vez na história o ativo ultrapassou os 600 milhões de euros, o que representa um crescimento de quase 26 por cento face ao final do exercício anterior, no qual ascendia a 483,8 milhões de euros.



Em sentido contrário, o passivo subiu para 385,3 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 20,7 milhões. O Benfica justifica esta subida com aumento das «rubricas de fornecedores e outros credores» em função dos investimentos feitos no plantel.



Os encarnados revelam que a dívida líquida ascende aos 45,8 milhões de euros, o valor mais reduzido dos últimos anos. A SAD das águias destaca a diminuição da dívida em 189,5 milhões de euros num período de três anos e meio.

Por último, o capital próprio do clube superou a barreira histórica dos 200 milhões, o que representa uma melhoria de 87,4 por cento face ao final do exercício anterior, justificada pelo lucro de 10,4 milhões de euros.