O futebolista brasileiro Pedrinho, que vai reforçar o Benfica, chega a Lisboa no domingo para finalizar a ligação aos encarnados, apurou o Maisfutebol junto de fonte ligada ao negócio.

O jogador de 21 anos arranca viagem a partir de São Paulo no sábado e já não integra a lista de convocados do Corinthians para o jogo ante o Novorizontino, devido às negociações com o Benfica, informou o clube brasileiro, esta sexta-feira.

«Devido à negociação em curso entre Corinthians e Benfica, o médio Pedrinho ficará de fora da lista de convocados para o jogo diante do Novorizontino», refere a nota oficial do Timão.

O médio formado no Corinthians, clube que representa como sénior desde 2017, foi esta sexta-feira convocado para a seleção olímpica brasileira, tal como o sportinguista Wendel.

Pedrinho vai ser reforço do Benfica a partir da temporada 2020/2021.