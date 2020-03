O Estoril recebeu e venceu o Benfica esta sexta-feira, por 3-2, na Amoreira, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da quarta jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o campeonato de sub-23.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 11 minutos, por João Oliveira, aumentando a diferença ainda na primeira parte, por André Franco, para 2-0, ao minuto 40 de jogo.

Já na segunda parte, Gonçalo Loureiro relançou o Benfica no resultado, reduzindo a desvantagem para 2-1 aos 71 minutos. Tote Gomes fez 3-1 para o Estoril, ao minuto 80 de jogo, mas houve disputa até final, acentuada em tempo de compensação, com os locais a segurarem a vantagem mínima após o penálti convertido por Luís Lopes, ao minuto 90.

O Benfica, que em caso de vitória podia ter igualado os 35 pontos do líder Rio Ave, desce ao quinto lugar, com os mesmos 32 pontos, tantos quantos o Desp. Aves, quarto. O Estoril ascendeu ao terceiro lugar, com 33 pontos - os mesmos do Sporting, segundo - ultrapassando os encarnados.

Esta sexta-feira, o Sporting de Braga somou os primeiros pontos nesta fase, ao vencer o Desportivo das Aves em Freamunde, por 2-0. Um bis de Álvaro, aos dois e 38 minutos, resolveu o duelo.

A jornada fica completa com o Sporting-Rio Ave, às 11 horas de sábado.