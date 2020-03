O Sporting venceu esta terça-feira o Estoril por 3-0, no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da terceira jornada da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação.

Matheus Nunes inaugurou o marcador a favor da equipa comandada por Leonel Pontes, aos 38 minutos da primeira parte. Já na segunda, João Oliveira aumentou a vantagem dos visitantes de penálti, ao minuto 61. No último lance do jogo, no quarto e derradeiro minuto de compensação, o angolano Loide Augusto fixou o resultado.

Com este triunfo, o Sporting ascendeu, à condição, ao segundo lugar, reduzindo de cinco para dois os pontos de desvantagem para o líder Rio Ave. A equipa de Vila do Conde foi derrotada por 1-0 na receção ao Desportivo das Aves. Um golo de Reko Silva, ao minuto 47, deu os três pontos aos avenses.

A jornada fica completa com o Sp. Braga-Benfica, a 7 de abril, às 18 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Rio Ave, 35 pontos/3 jogos

2.º: Sporting, 33/3

3.º: Desp. Aves, 32/3

4.º: Benfica, 32/2

5.º: Estoril, 30/3

6.º: Sp. Braga, 24/2

Nos restantes jogos dos grupos Norte e Sul da segunda fase, que apuram o primeiro classificado de cada um para a Taça Revelação, o V. Guimarães bateu o Leixões por 2-1, o mesmo resultado conseguido pelo Cova da Piedade na receção ao Portimonense. O Feirense bateu a Académica por 2-0 e o V. Setúbal venceu na deslocação ao Marítimo, por 3-1.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO NORTE

1.º: Feirense, 21 pontos/3 jogos

2.º: V. Guimarães, 21/2

3.º: Leixões, 18/3

4.º: Famalicão, 15/2

5.º: Académica, 12/2