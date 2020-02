Pedrinho vai mesmo ser reforço do Benfica.

O acordo entre a SAD encarnada e o Corinthians estava feito desde o último dia de mercado e prevê o pagamento de vinte milhões de euros, mais o empréstimo de Yony González.

O único problema é que Yony estava a resistir a regressar ao Brasil para representar o Corinthians: o avançado queria voltar, sim, mas considerava ter propostas melhores, sobretudo do Internacional, pelo que preferia seguir para Porto Alegre.

Após alguns dias de conversas, o Benfica conseguiu convencer Yony González a aceitar o empréstimo ao Corinthians e o acordo para a transferência de Pedrinho ficou fechado, devendo agora ser passado ao papel.

O jogador chega à Luz no início de julho, para ser reforço para a temporada 2020/21.

Pedrinho é um médio ofensivo de 21 anos, que também pode jogar como avançado, e que fez toda a formação no Corinthians, clube pelo qual se estreou no futebol sénior com 19 anos. Em três anos, realizou 129 jogos pelo Timão e apontou dez golos.