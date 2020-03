O médio do Sporting Wendel, além do futuro reforço do Benfica, Pedrinho, foram convocados para a seleção olímpica de futebol do Brasil, para a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Dispensado do torneio pré-olímpico a pedido do Sporting, por não ser uma data do calendário FIFA, Wendel mantém-se nos nomes escolhidos pelo selecionador André Jardine.