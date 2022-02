Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 52 óbitos associados à covid-19 e mais 34.023 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Os números desta quarta-feira apontam para um crescimento de pessoas internadas, com mais 16, num total de 2.435, mas, por outro lado, para uma diminuição de pessoas entregues aos cuidados intensivos, neste caso, pelo terceiro dia consecutivo, com menos oito casos do que no dia anterior, agora com um total de 163.

A região Norte é a zona do país com maior número de casos novos, com um total de 11.888 (+15 mortos), destacando-se à frente da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 9.918 (+17), região Centro, com 6.821 (+15), Algarve, com 1.951 (+1), Alentejo, com 1.141 (+1), Açores, com 1.142 (+2), e Madeira, com 590 (+1).

Boas notícias quanto ao índice de transmissibilidade do vírus, com Portugal a afastar-se da zona mais escura da matriz de risco, com um índice R(t) a descer para 0,92 a nível nacional. A incidência a nível nacional também caiu para 6562,1 novos casos por cada cem mil habitantes.