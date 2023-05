Sérgio Conceição deslocou-se nesta quarta-feira ao Estádio Cidade de Coimbra para acompanhar o concerto dos Coldplay, o primeiro de quatro que a banda britânica vai protagonizar em Portugal.

A presença do treinador do FC Porto captou a naturalmente a atenção dos restantes espectadores. Alguns deles, portistas por sinal, não perderam a oportunidade para entoar um cântico: «Oh Conceição, faz do Porto campeão!»

O técnico, natural de Coimbra, agradeceu o carinho, sorriu e fez um gesto em direção ao palco, como que dizendo que desta vez os protagonistas são outros.

Ora veja: