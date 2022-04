O preço do gasóleo e da gasolina deverão recuar quatro e três cêntimos respetivamente a partir da próxima segunda-feira em resultado da descida do preço do petróleo, disseram à CNN Portugal fontes do setor.

Com base na informação disponível esta manhã, apesar de o petróleo estar a negociar em ligeira alta face ao dia de ontem para um valor ligeiramente acima dos 101 dólares por barril, a média semanal deverá registar uma queda de cerca de 4 por cento face à semana anterior, o que levará a uma descida do preço de venda ao público dos combustíveis.



Lembre-se que na discussão do programa do governo, o primeiro-ministro, Antonio Costa anunciou uma nova descida do ISP que terá, no entanto, de vir a ser aprovada na Assembleia da República para depois poder entrar em vigor e se refletir no preço de venda ao público dos combustíveis.



Na prática, o Governo pretende baixar o IVA sobre os combustíveis de 23 por cento para 13 por cento, mas como para tal aguarda autorização da Comissão Europeia, vai avançar com uma descida do ISP que produza o mesmo efeito.

Pode ler a notícia completa na CNN Portugal