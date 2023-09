Depois de uma semana em que o gasóleo subiu e a gasolina desceu, na próxima semana perspetiva-se uma inversão de cenário, com o gasóleo a descer um cêntimo e a gasolina na mesma proporção.

Assim, a partir da próxima segunda-feira, um litro de gasóleo simples passará a ser cobrado a 1,795 euros, enquanto um litro de gasolina simples 95 deverá custar 1,867 euros, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira.

Estas contas já englobam os descontos normalmente aplicados pelas gasolineiras e também a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis.

O Governo já tinha anunciado que iria manter os apoios aos combustíveis que vigoram desde agosto.

Os preços podem ainda vir a sofrer alterações tendo em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial, mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Estas alterações dos preços dos combustíveis surgem depois de, na última semana, se ter registado uma subida de 5,3 cêntimos no gasóleo e de os preços da gasolina terem descido 0,2 cêntimos.

Saiba mais sobre este assunto na CNN Portugal