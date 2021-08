O Leicester conquistou a Community Shield (Supertaça de Inglaterra) ao bater o campeão Manchester City com uma grande penalidade a um minuto do final. A equipa de Brendan Rodgers entrou melhor no jogo diante de um City debilitado com muitas ausências e não conseguiu impor-se mesmo depois das entradas de Bernardo Silva e de Jack Grealish, o jogador mais caro da história da Premier League.

Um Manchester City que se apresentou com um onze de recurso, com muitos internacionais ainda de férias e Bernardo Silva, que pode estar de saída, no banco. João Cancelo e Rúben Dias continuam a merecer a confiança de Pep Guardiola que compôs o onze com os jovens Cole Palmer (19 anos) no meio-campo e Samuel Edozie (18 anos) no ataque.

O Leicester, também com Ricardo Pereira, entrou em campo com um onze muito parecido ao que acabou a última temporada, com Harvey Barnes, Jamie Vardy e Ayoze Perez no ataque. Entrou melhor o vencedor da Taça, a conseguir profundidade facilmente, quase sempre pela esquerda, com Barnes a colocar muitas dores de cabeça a João Cancelo.

A equipa de Brendan Rodgers entrou ao ataque, explorando bem os corredores e colocando muitas dificuldades ao City que não conseguia sair a jogar, com Vardy ab fazer uma marcação cerrada a Fernandinho sempre que o Leicester perdia a bola. A equipa de Pep Guardiola demorou a entrar no jogo mas, aos poucos, foi crescendo, com mais posse de bola e com Gundogan e Mahrez a conseguirem protagonizar algumas transições rápidas.

O internacional alemão obrigou Schmeichel a defesa apertada, enquanto o argelino ensaiou alguns remates de fora da área. Mas a verdade é que a primeira parte fechou com a melhor oportunidade, com um desvio de Vardy a obrigar Steffen a uma defesa por instinto.

O Manchester City entrou bem melhor na segunda parte, levando a bola para junto da área de Schmeichel. Pep Guardiola procurou aproveitar o momento e mandou Jack Grealish, contratado há apenas dois dias, a aquecer, provocando desde logo um «bruá» das bancadas. Bernardo Silva também foi chamado ao jogo, numa altura em que Brendan Rodgers também renovava toda a frente de ataque para o último assalto.

A três minutos do final, o banco do City gelou. Ilhenacho, uma das apostas de Rodgers, destacou-se na área e foi derrubado por Aké, o central que jogou ao lado de Ruben Dias no lugar de Laporte. Uma grande penalidade evidente que o próprio Ilhenacho converteu no golo que acabou por ditar o vencedor do troféu. Há vinte anos que um jogo da Supertaça não era resolvido desde a marca dos onze metros.

Depois de no final da época passada ter vencido a sua primeira Taça de Inglaterra, o Leicester venceu agora também a Community Shileds. A Premier League regressa já na próxima semana.