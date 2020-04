O Governo espanhol vai autorizar a partir deste domingo passeios controlados a menores de 14 anos durante uma hora por dia entre as 09h00 e as 21h00 no raio de um quilómetros das respetivas residências.

De acordo com o decreto, que aligeira as medidas de confinamento para esta faixa etária, os jovens têm de estar acompanhados por um adulto do mesmo domicílio e não podem aceder a espaços recretivos ao ar livre ou a instalações desportivas.

Cada passeio diário não pode ter mais do que quatro pessoas (três crianças e um adulto), sendo que devem ser evitados granes aglomerados e manter-se uma distância de segurança mínima de dois metros para quem não pertença ao agregado familiar.

A agência estatal, que divulgou a nota informativa, justifica que a saída controlada dos jovens contribui para prevenir alguns problemas associados ao confinamento, como a falta de qualidade de sono e de vitamina D. Esta medida surge após uma recomendação do Comité dos Direitos da Criança, da ONU.