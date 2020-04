Adiada devido à pandemia de Covid-19, a fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022 vai arrancar em setembro, informou a CONMEBOL.



De acordo com o comunicado do organismo, que se reuniu, por videoconferência, com os presidentes das federações sul-americanas, as eliminatórias daquele continente vão iniciar-se nas datas fixadas pela FIFA, ou seja, entre «4 e 8 de setembro, no formato previamente estabelecido».



As duas rondas inaugurais da qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2022 estavam inicial programas para 23 e 31 de março, mas a CONMEBOL solicitou à FIFA o adiamento das mesmas devido à pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que a primeira ronda vai colocar frente a frente dois treinadores portugueses: a Colômbia de Carlos Queiroz defronta a Venezuela de José Peseiro.

Por outro lado, a confederação sul-americana revelou que «ainda não foi definida uma data» para retomar a Taça Libertadores e a Taça Sul-Americana, que foram suspensas em 18 de março. Contudo, a CONMEBOL manifestou aos representantes das federações a intenção de concluir ambas as competições no campo.