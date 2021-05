A APAF (Associação Portuguesa de Árbitro de Futebol) vai fazer chegar ao Conselho de Disciplina da FPF uma queixa a visar o Benfica, Jorge Jesus, Grimaldo e Otamendi, confirmou o Maisfutebol.

Em causa estão declarações após o clássico no Estádio da Luz com o FC Porto, que terminou com um empate a um golo.

Recorde-se que Jorge Jesus contestou o trabalho de Artur Soares Dias e disse em conferência de imprensa que o árbitro teve influência direta no resultado.

No caso de Grimaldo e Otamendi, na origem da queixa estão publicações dos jogadores na rede social Twitter também a visar a arbitragem.

Já esta sexta-feira, o Benfica teceu duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem na newsletter diária, tendo considerado que houve «dualidade de critérios».