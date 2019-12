O Belenenses informou que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pediu esta terça-feira à SAD do clube os registos das imagens das instalações no estádio do Jamor de modo a analisar o que se passou no jogo entre a equipa lisboeta e o FC Porto.

Em comunicado, a SAD liderada por Rui Pedro Soares informa que a solicitação da Liga acontece depois de a PSP também ter pedido e obtido os registos das mesmas imagens, que estão na posse do Centro Nacional Desportivo do Jamor.

«A Belenenses SAD, assim que receber as imagens solicitadas, de imediato procederá ao seu envio para a LPFP. A Belenenses SAD disputa a principal competição profissional do futebol português e considera que é padrão de conduta exigível a uma equipa profissional de futebol confiar às instâncias desportivas competentes o apuramento de factos e a determinação dos seus efeitos», pode ler-se na conclusão da nota.

Recorde-se que o jogo, realizado no passado dia 8 de dezembro, ficou marcado por uma altercação ao intervalo entre o treinador do Belenenses, Pedro Ribeiro, o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição. Em imagens difundidas pela SIC é possível ouvir Pedro Ribeiro a queixar-se de ter sido agredido.

Apesar das diversas tentativas de jornalistas, os treinadores dos dois clubes recusaram abordar o tema.

Na semana passada, o Conselho de Disciplina decidiu abrir um processo de inquérito.