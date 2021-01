O Tribunal de Contas concedeu o visto prévio ao contrato de empreitada da construção do Estádio Municipal de Espinho, que representa um investimento de quase 4,5 milhões de euros, confirmou esta segunda-feira a autarquia local.

«A comunicação oficial do Tribunal de Contas chegou à Câmara Municipal no último dia do ano e culmina um longo processo burocrático para validar o concurso público para a construção do estádio», refere uma nota camarária.

O novo recinto, da autoria do arquiteto Rui Lacerda (1954-2018) e do seu filho Diogo Lacerda, tem quatro bancadas, uma delas coberta e lotação de 5.200 lugares. Funcionará como sede do Sp. Espinho, mediante um protocolo de cedência.