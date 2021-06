O Brasil goleou o Peru, por 4-0, na segunda ronda do Grupo B da Copa América, e Neymar, figura-chave dos canarinhos, não conseguiu evitar as lágrimas no final do encontro.

Neymar marcou um dos golos do encontro e soma agora 68 tentos pela seleção, ficando a nove de igualar Pelé como o máximo goleador com a camisola do Brasil.

«Nunca imaginei chegar a estes números. Para mim é até emocionante, porque passei por muita coisa nestes dois anos bem difíceis, foi complicado. Esses números não são nada perto da felicidade que eu tenho de jogar pelo Brasil, de representar o meu país, a minha família. Hoje estamos a viver um momento muito atípico, muito difícil no mundo inteiro, não é só aqui. E ser espelho para alguém, ser a alegria de alguém é uma alegria enorme», disse o avançado muito emocionado.

«A história que estou a construir aqui, eu quero que a minha família e os meus amigos estejam orgulhosos, espero que todos os que gostem de futebol estejam orgulhosos de mim», frisou.

Neymar falou ainda sobre a realização da Copa América no Brasil, que os jogadores brasileiros contestaram.

«Nunca vamos dizer não à camisola da seleção brasileira, jamais vou dizer não ao meu país. Acho que discordar ou ter opinião diferente é um respeito pelo outro. Tínhamos a nossa opinião, expressámo-la. Mas estamos aqui a defender a camisola da seleção brasileira. Foi bem complicado, difícil, mas a alegria de estar em campo pela seleção sempre vai existir.»