Realizou-se na última noite o sorteio da fase de grupos da Copa América, prova que vai realizar-se no próximo verão, nos Estados Unidos.

Campeã em título, a Argentina vai defrontar no grupo A o Perú, o Chile e com o vencedor do playoff da CONCACAF entre Trinidad e Tobago e Canadá.

No grupo B, ficaram México, Equador, Venezuela e Jamaica, ao passo que no grupo C vão defrontar-se Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia.

A fechar, no grupo D, o Brasil terá pela frente a Colômbia, o Paraguai e o vencedor do outro playoff da CONCACAF, que vai opor Costa Rica a Honduras.

Significa isto que Argentina e Brasil, os dois maiores candidatos ao título, só poderão defrontar-se numa eventual final.

A fase de grupos arranca no dia 20 de junho, com o duelo da Argentina frente a Trinidad e Tobago ou Canadá, e fecha no dia 2 de julho.