O futebolista argentino Ricardo Centurión testou positivo a cocaína, depois de ter tentado fugir da polícia em Villa Soldati, em Buenos Aires, na última madrugada.

Durante uma operação policial, as autoridades mandaram parar dois carros suspeitos e o jogador de 30 anos estava presente num deles, tendo fugido quando os ocupantes estavam a ser identificados. Segundo a imprensa argentina, Centurión foi intercetado passados mais de quatro quilómetros e submetido ao teste de despistagem de álcool e drogas, que acusou a presença de cocaína no organismo.

O jogador não foi detido, mas foi notificado pelas autoridades e teve a viatura apreendida.

Centuríon, formado no Racing, também já passou por Génova, São Paulo, Boca Juniors, Atlético San Luís, Vélez e San Lorenzo, além do Barracas Central, último clube onde alinhou, tendo realizado o último jogo em abril, antes de ser afastado do grupo.

O jogador tem tido vários problemas fora do campo e já admitiu estar «cansado da vida».