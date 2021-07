Depois do final do jogo entre Peru e Brasil, com vitória canarinha por 1-0 e presença na final da Copa América, houve uma chuva de críticas sobre o árbitro da partida, Roberto Tobar.

Por parte dos peruanos, Renato Tapia recorreu à sua conta de Twitter para falar do árbitro chileno. O jogador do Celta de Vigo achou «impertinente» a eleição de Tobar um dia antes do jogo e diz que o árbitro humilhou a seleção peruana em campo.

«Deixámos tudo em campo. Nomearem um árbitro um dia antes de um jogo tão decisivo parece-me pertinente e ainda mais para nos humilhar e insultar em campo. Ainda assim, continuamos com a fé intacta. Vamos para o terceiro lugar. Vamos, Peru», escreveu Tapia.

Já durante o jogo, os jogadores da seleção do Peru protestaram as decisões de Roberto Tobar, principalmente a parcialidade a assinalar faltas e uma mão de Thiago Silva na bola, dentro da área, a qual o VAR reviu sem assinalar grande penalidade.