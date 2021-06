O Uruguai somou o primeiro ponto na Copa América após empatar frente ao Chile, num jogo da terceira jornada do grupo A da prova.



Os chilenos marcaram primeiro por Eduardo Vargas. Lançado por Ben Brereton, o avançado do Atlético Mineiro rematou de ângulo apertado e surpreendeu Fernando Muslera (26m).

Com o «sportinguista» Coates no banco de suplentes, a seleção «charrua» marcou na sequência de um canto. Suárez disputou o lance com Arturo Vidal e o capitão de «La Roja» desviou a bola para a própria baliza. Este foi, de resto, o primeiro golo da equipa de Tabárez em 2021.



O Chile acabou o jogo com apenas dez jogadores devido a uma lesão de Aranguiz numa fase em que Lasarte já tinha esgotado as substituições. Os chilenos sofreram e estiveram perto de perder, mas o remate de Suárez errou o alvo por centímetros.



Assim, o Chile isolou-se na liderança do grupo com mais um ponto (e mais um jogo que a Argentina) enquanto o Uruguai é quarto com um ponto.