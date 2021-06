A seleção do Chile jogou contra a Bolívia, na última noite, para a segunda jornada da Copa América, sem o logótipo da marca nas camisolas. O mesmo foi coberto com a bandeira do país chileno.

Em causa está, segundo o jornal local La Tercera, um conflito legal entre a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do Chile e a marca desportiva Nike, com a ANFP a acusar a marca de ter rompido o vínculo de forma unilateral.

A posição de Chile foi, assim, não jogar com o logótipo visível nas camisolas. «A Nike rescindiu o contrato de maneira unilateral. Esta vai ser uma luta nos tribunais», referiu, citada pelo La Tercera e antes do jogo, fonte da ANFP, que, segundo o mesmo jornal, atravessa um momento delicado. Este envolve, entre outros fatores, a falta de pagamento de quantias acordadas por parte da marca desportiva, que firmara um contrato milionário para ser a marca oficial da seleção chilena.

De acordo com o La Tercera, a empresa dos Estados Unidos enviou, há duas semanas, uma carta à ANFP, casa do futebol chileno, a dar conta do fim da ligação, acusando Chile de não ter cumprido com os jogos acordados por época com a marca.

Por outro lado, em março, a ANFP entrou com uma ação em tribunal a reclamar os 4.200 milhões de euros do acordo com a marca de roupa, correspondentes ao período entre julho de 2019 e julho de 2020.

O caso está nos tribunais e tem conhecido vários episódios ao longo dos últimos meses.