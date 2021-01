FIGURA: Corona

O mais criativo e capaz na manobra ofensiva do FC Porto, a procurar espaços e a encarar os adversários diretos para tentar o golo. Foram do mexicano os dois passes que lançaram, primeiro Zaidu, depois Uribe, nas costas da defensiva leonina, nos dois primeiros lances que deixaram em sentido a equipa de Ruben Amorim na primeira parte. Também arrancou um cartão amarelo a Coates, numa arrancada já na segunda parte. Saiu ainda com o FC Porto em vantagem, aos 85 minutos, antes de um final dramático para a equipa de Sérgio Conceição.

MOMENTO: Marega numa vantagem efémera (79m)

Num raro rasgo individual bem-sucedido, Marega arrancou no meio campo ofensivo, ultrapassou Coates em velocidade, puxou do pé direito para o pé esquerdo e, já em esforço, com Antunes e Feddal por perto, surpreendeu Adán, que ficou colado ao relvado a ver a bola passar perto de si. Um golo já perto do final da partida, que se tornou uma vantagem efémera para o campeão nacional. Ainda havia Jovane Cabral do lado do leão.

Sporting-FC Porto: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Uribe: a par de Corona, o que mais sobressaiu na equipa do FC Porto. Na ausência de Sérgio Oliveira, o colombiano assumiu as ordens no meio campo, teve movimentos inteligentes, foi um dos mais regulares da equipa a nível exibicional, mas também foi perdulário, como por exemplo no remate aos 48 minutos. Tinha tudo para dar vantagem aos portistas mais cedo na partida.

João Mário: teve uma entrada prometedora em campo, deixando Antunes em grande dificuldade pelo corredor direito ofensivo do FC Porto. Perto do intervalo, tirou o lateral do Sporting do caminho para um remate que originou a bola ao poste de Marega. Deixou apontamentos positivos no seu segundo jogo a titular após o jogo na Grécia ante o Olympiakos, mas foi perdendo fulgor com o tempo.

Marega: longe de um jogo espetacular, esteve perto de ser figura maior do apuramento do FC Porto para a final da Taça da Liga e de dar a primeira vitória dos dragões frente aos leões na prova. Apareceu aos 79 minutos para uma jogada individual que desatou o nulo no marcador. Fez o nono golo na época.