Desde a última semana houve oito clubes espanhóis a registar casos positivos de covid-19 nos seus plantéis ou equipas técnicas. Com o regresso aos trabalhos para alguns, e com competições relativas à decorrente temporada ainda por disputar para outros, os testes realizados fizeram soar os alarmes no país vizinho.

Atlético de Madrid e Athletic Bilbao têm seis casos cada. Na equipa de Madrid, estes estão distribuídos pelo plantel de séniores masculino e feminino. Correa e Vrsaljko são ausências para a final a oito da Liga dos Campeões e quatro jogadoras do plantel feminino encontram-se em isolamento, tal como os seis jogadores do Athletic, entre os quais Iñaki Williams.

O Alavés tem três casos, o Valência dois, Barcelona, Espanhol, Maiorca e Betis têm um positivo cada. Todos os atletas infetados encontram-se em isolamento, sendo que o jogador blaugrana não esteve em contacto com a equipa que vai disputar a fase final da Liga dos Campeões, não colocando por isso em causa a participação do Barcelona no jogo com o Bayern.

A situação parece estar a piorar em Espanha, que nos últimos dias ultrapassou a Inglaterra, registando neste momento perto de 374 mil infetados.