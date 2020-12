A União de Leiria suspendeu a atividade da equipa sénior, que disputa o Campeonato de Portugal e a Taça de Portugal, por terem sido detetados doze casos positivos do novo coronavírus.

Dez atletas do plantel e dois elementos do staff estão infetados e, segundo a informação partilhada no site oficial da equipa, os atletas estão «assintomáticos ou com sintomas ligeiros», estando a ser «devidamente monitorizados».

Como consequência, «o restante plantel encontra-se em quarentena e com acompanhamento constante».

A suspensão da atividade dita, para já, o adiamento do encontro que a União de Leiria tinha este fim de semana em casa, com o Sertanense, para a oitava jornada da Série E do Campeonato de Portugal.

Na Taça de Portugal, a equipa de Leiria tem marcado o encontro a 14 de dezembro com o Gil Vicente, para a quarta eliminatória.