O Eintracht Frankfurt, equipa dos portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, confirmou a existência de um caso de Covid-19 no plantel.

O clube alemão não identifica a identidade do jogador, mas informa que todo o plantel, restante staff e alguns funcionários de apoio à equipa serão submetidos a testes e passarão por um período de 14 dias em quarentena obrigatória e durante o qual cumprirão um plano de treinos individual.

Refira-se que, apesar de o campeonato alemão estar parado, o plantel do Eintracht Frankfurt continuava a treinar, ainda que em grupos mais reduzidos no relvado e ginásio, ao contrário do que sucede em muitos clubes de diversos países da Europa, onde as atividades coletivas foram suspensas.

«Infelizmente, era uma questão de tempo. Mas vamos sobreviver a esta situação difícil», disse o diretor desportivo do Eintracht, Fredi Bobic.

A Alemanha é um dos países com mais casos registados do novo coronavírus: 15.320 testes positivos, apenas atrás de Espanha, Irão, Itália e China.

André Silva no ginásio esta quinta-feira com Timothy Chandler e Stefan Ilsanker: