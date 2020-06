Os Estados Unidos registaram 691 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 110.482 mil óbitos desde o início da pandemia.

Segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registam agora 1.938.842 de casos de contágio, sendo que cerca de 500 mil pessoas foram dadas como curadas.

O país tem o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo.

No Brasil, segundo país em termos de casos e terceiro em mortes, o Governo divulgou dois dados diferentes sobre o número de mortes e de casos registados nas últimas 24 horas, numa altura em que as autoridades mudaram a forma como comunica as informações sobre a pandemia.

Numa lista dos dados enviado aos jornalistas, o Ministério da Saúde brasileiro informou que o país registou um de um total de 37.312 mortes provocadas pela covid-19, dado que indicou um acréscimo de 1.382 óbitos nas últimas 24 horas.

No sábado o país registava 35.930 mortes provocadas pelo vírus.

Já o site oficial do Governo brasileiro traz informações diferentes sobre a pandemia e indicava, numa atualização às 21:50 (horário local do domingo), a confirmação de 570 mortes causadas pela covid-19 no país em 24 horas. Ou seja, menos 812 mortes do que na lista enviada aos jornalistas.

Deste modo, o total de mortes confirmadas no Brasil em 24 horas seria de 36.500.

No que se refere ao número de infetados, a lista para os jornalistas informava um total de 685.427 casos confirmados da doença, dado que significou uma subida de 12.581 novos casos da doença no domingo.

No sábado, o total de casos segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde brasileiro indicava um total de 672.846 casos da doença.

Porém, no site oficial do Governo brasileiro lê-se 18.912 novos casos da doença em 24 horas. O Governo brasileiro não informa o total de casos no site, mas levando em conta os dados do sábado o país totalizaria 691.758 casos da doença, uma diferença de 6.331 em relação à lista distribuída aos jornalistas.

Em comunicado, o Ministério da Saúde brasileiro admitiu que o novo sistema precisa de melhorias e que o «objetivo é que, nos próximos dias, estejam disponíveis em uma página interativa que possa trazer os resultados desejados».