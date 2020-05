Portugal registou nove vítimas mortais devido à Covid-19 e 553 pessoas infetadas nas últimas 24 horas (aumento de 2,1%) , segundo o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, divulgado pela Direção Geral da Saúde.

O número de novos casos diários continua a subir, pelo quarto dia consecutivo, já o número de mortes por dia é o mais baixo desde 23 de março.

No total, Portugal tem a lamentar 1.114 mortes entre os 27.268 casos confirmados e há 2.422 pessoas recuperadas, mais 164 do que na quinta-feira.

A taxa de letalidade global é de 4,1%, mas acima dos 70 anos situa-se nos 15%.

As nove mortes do boletim desta sexta-feira foram em doentes com idades acima dos 70 anos. Três na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e as restantes em infetados com mais de 80 anos.

Estão 842 doentes internados em hospitais, menos 32 do que na quinta-feira. Destes, estão nos cuidados intensivos 127, menos oito do que no dia anterior.

Aguardam resultado laboratorial 2.984 pessoas, mais 318 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 26.829 pessoas, menos 489 do que no último dia. Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 269.266, sendo que 239.014 foram não confirmados.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (639 - mais cinco), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (233 - mais três), do Centro (214 - mais uma), Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de quinta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

No que refere a casos confirmados, a região Norte tem 15.809 (mais 359) enquanto a região de Lisboa e vale do Tejo conta 7.093 com (mais 158). Segue-se a Região Centro (3.564 - mais 19), Alentejo (232 - mais 12), Algarve (345 - mais dois), Açores (135 - mais três) e a Madeira (90 - igual).

O concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos (1.700), seguido por Vila Nova de Gaia (1.445), Porto (1.295), Matosinhos (1.192), Braga (1.146), Gondomar (1.046), Maia (906), Valongo (734), Guimarães (647), Sintra (697), Ovar (574) e Coimbra (556).