Portugal regista mais 16 mortes e 228 novos casos de Covid-19 (aumento de 0,8%), de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde.

O número total de óbitos é agora de 1.263, sendo que o número de pessoas que foram infetadas com a doença no país subiu para 29.660.

Há mais 21 recuperados em 24 horas, aumentando para 6.452 o total de doentes curados.

A taxa de letalidade global é agora de 4,3%, sendo de 16,1% acima dos 70 anos.

Uma destas 16 vítimas mortais era um homem com idade entre os 60 e os 69 anos, três das vítimas eram homens com idade entre os 70 e os 79 anos, e as restantes tinham mais de 80 anos (seis homens e seis mulheres).

Estão internadas 609 pessoas, menos 20 do que na véspera, das quais 93 em unidades de cuidados intensivos, menos oito do que no boletim anterior.

Há 2.405 pessoas a aguardar resultado laboratorial, 25.281 estão em vigilância pelas autoridades de saúde e número total de casos suspeitos desde 1 de janeiro sobe para 301.225.

O maior aumento de casos aconteceu na região de Lisboa e Vale do Tejo, assim como o maior aumento de mortes, seguindo-se a região Norte e o Centro. O Alentejo teve aumento de casos, mas não óbitos. Algarve, Açores e Madeira não tiveram mais doentes, nem vítimas mortais.

Casos por região: