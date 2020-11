O número de vítimas por covid-19 em Portugal passou de 2.792 para 2.848 e o número de casos confirmados evoluiu de 166.900 para 173.540, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

Nas últimas 24 horas houve então mais mais 56 mortes e 6.640 infetados, um novo máximo de novos casos num dia e o segundo dia com mais óbitos desde o início da pandemia.

Há menos cinco doentes internados do que na véspera, num total de 2.420, mas o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos não param de subir. São mais 26 do que no boletim de sexta-feira, num total de 366, número mais elevado de sempre.

Aumentaram também os recuperados. São mais 3.993, num total de 97.747 doentes curados desde o início da pandemia. Mas os casos ativos também subiram e são já 72.945, mais 2.591 em 24 horas.

A região norte tem 59% dos novos casos (3.900) e 31 mortes. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.856 infetados e 19 mortes. No Centro houve três mortes e 712 novos casos e no Alentejo ocorreram três óbitos e 49 pessoas foram diagnosticadas com o vírus.

No Algarve registaram-se mais 82 casos, nos Açores mais 22 casos e na Madeira 19.