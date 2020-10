Portugal passou de 89.121 para 91.193 casos de covid-19 e de 2.110 para 2.117 mortes, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira.

Houve então mais sete mortes e 2.072 infetados, número mais alto de novos casos em 24 horas de sempre. Até agora, o dia com mais infetados tinha sido 10 de outubro, com 1.646.

Cinco das vítimas mortais tinham mais de 80 anos. Há ainda um óbito na faixa etária dos 60 anos e outro na faixa dos 70 anos.

A taxa de mortalidade é de 2,3%, sendo de 12,5% acima dos 70 anos.

Há mais 41 doentes internados, elevando para 957 o total de internados, sendo que 135 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três do que na véspera.

O número de recuperados desde o início da pandemia subiu para 54.493, mais 446 em 24 horas. O que também aumentou foram os casos ativos. São mais 1.619 em 24 horas, sendo agora o total de 34.583.

Só no Norte houve 1001 infetados em 24 horas, o equivalente a 48% dos novos casos, e três mortes. As outras quatro mortes foram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve 802 infetados, o equivalente a 39%.

No Centro há mais 172 casos, no Alentejo 47, no Algarve 42, nos Açores cinco e na Madeira três.