O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 51 681 para 51 848, e o número de óbitos passou de 1 739 para 1 740 no relatório da DGS desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais uma morte e 167 infetados, aumento de 0,3%. A única vítima mortal é um homem na casa dos 50 anos, da região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de internados desceu de 401 para 384 (menos 17) e o número de doentes em cuidados intensivos desceu de 44 para 41 pessoas (menos três).

Já o número de casos recuperados subiu para 37 565‬, ou seja, há mais 247 doentes curados nas últimas horas.

O número de casos ativos continua a descer e é agora de 12 543.

Dos 167 novos casos, 116 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (69%), 38 no Norte, sete no Alentejo e três no Centro. Algarve, Açores e Madeira registaram um novo caso cada.