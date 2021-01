Portugal tem mais 13.544 casos de covid-19 e 221 mortes, avançou a Direção-Geral da Saúde no mais recente boletim epidemiológico.

Este é o dia com mais óbitos associados à doença desde o início da pandemia, o terceiro acima das 200 mortes. O número mais alto até agora tinha sido o desta quarta-feira, 20 de janeiro, com 219. Em termos de novos casos é o segundo pior dia, depois dos 14.647 casos da véspera.

Há também a registar um novo máximo de internados, sendo atualmente 5.630 (mais 137 do que na véspera), e um novo máximo de internados em Unidades de Cuidados Intensivos: 702 (mais 21 do que na véspera).

Há mais 5.873 recuperados, num total de 434.237 pessoas curadas desde o início da pandemia, mas atualmente ainda há 151.226 pessoas infetadas, mais 7.450 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (5.401) e mais mortes (85) nas últimas 24 horas. Na Região Norte há mais 4.510 infetados e 53 óbitos.

No Centro houve 59 mortes e 2.539 infetados, no Alentejo 16 mortes e 638 novos casos e no Algarve oito óbitos e 355 infetados. Na Madeira há mais 78 casos e nos Açores 23.