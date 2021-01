Portugal regista mais 78 mortes e mais 4.369 casos de covid-19, de acordo com o relatório desta segunda-feira da Direção Geral da Saúde.

O número total de casos no país é agora 431.623, dos quais resultaram 7.196 mortes.

Estão 3.171 doentes em internamento (mais 127 do que na véspera), dos quais 510 em Unidades de Cuidado Intensivo (mais dez do que no relatório anterior).

Nas últimas 24 horas houve 1.884 recuperados, elevando para 344.419 o número de pessoas curadas desde o início da pandemia.

Há ainda 80.008 pessoas infetadas em Portugal, mais 2.407 do que no relatório anterior.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais mortes - 33 - e soma mais 1.437 infetados. No Norte, há mais 1.570 casos e 18 óbitos. Só os Açores não têm vítimas mortais registadas neste relatório.

As vítimas mortais são:

40-49 anos: uma mulher

50-59 anos: três homens e uma mulher

60-69 anos: seis homens e duas mulheres

70-79 anos: seis homens e seis mulheres

Mais de 80 anos: 24 homens e 29 mulheres