Portugal regista esta segunda-feira 16.934 infetados com Covid-19, doença que já causou 535 mortes.

Nas últimas 24 horas registaram-se 349 novos doentes confirmados (aumento de 2,1%) e 31 mortes (aumento de 6,2%), sendo que 21 das vítimas mortais tinham mais de 80 anos.

A taxa de letalidade subiu para 3,2 por cento, e acima dos 70 anos é de 11,2 por cento.

A grande maioria das mortes são, portanto, de doentes com mais de 70 anos, sendo que ainda não foi registado nenhum óbito em doentes com menos de 40 anos.

Óbitos por covid-19 (relatório DGS de 13 de abril)

Há 1.187 doentes internados (mais dez do que na véspera), 188 em unidades de cuidados intensivos (menos 40 do que no dia anterior).

277 pessoas já recuperaram da doença em Portugal (as mesmas que constavam no relatório da véspera), enquanto que 3.264 aguardam resultado dos testes e há ainda de 26.989 casos sob vigilância das autoridades de saúde.

O total de casos não confirmados é de 16.934.

A região Norte é a que regista o maior número de casos e também o maior número de mortos (303), seguida pelo Centro (123 óbitos), pela região de Lisboa e Vale Tejo (96), do Algarve (nove mortos) e dos Açores (quatro mortes).

Alentejo e Madeira continuam sem vítimas mortais causadas pela doença.