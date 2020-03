O número de infetados com Covid-19 em Portugal subiu para 785 e há mais uma morte confirmada, informou a Direção-Geral da Sáude, esta quinta-feira.

A terceira vítima mortal em Portugal é da região Centro. Lembre-se que até esta quinta-feira tinham-se registado duas mortes, ambas na região de Lisboa.



De acordo com o novo balanço, há 89 doentes internados e 20 nos cuidados intensivos.

Há agora 381 casos confirmados na região do Norte do país, 278 na região de Lisboa, 86 no Centro, dois no Alentejo, 25 no Algarve, três nos Açores e um na Madeira.